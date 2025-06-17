Познакомиться с профессиями в сфере производства моторных масел поможет проект «Газпромнефть-СМ»

Производитель моторных масел «Газпромнефть – смазочные материалы» и онлайн-журнал «Энергия+» реализовали специальный проект, который посвящен выбору профессии и карьерным перспективам в нефтепереработке

Мультимедийный тест на профориентацию состоит из 12 вопросов, ответы на которые позволяют алгоритму выбрать одно из пяти подходящих карьерных направлений в сфере бизнеса масел: разработка рецептур, производство, логистика, контроль качества или цифровизация.

Вопросы касаются различных сфер жизни: интересы, навыки, способности, черты характера. Тест будет актуален как для молодых людей, стоящих перед выбором профессии, так и для взрослых, желающих ее сменить.

По мнению председателя государственной аттестационной комиссии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, доктора технических наук Алексея Чудиновских, профориентирование – это рабочий инструмент, который помогает определиться и понять, где потенциал человека может быть наиболее ярко раскрыт.

«Такая методика может быть полезной как для молодых специалистов, так и для опытных сотрудников. Сейчас во многих сферах наблюдается переток кадров, в этом плане «Газпромнефть-СМ» имеет определенные преимущества как компания, которая сумела зарекомендовать себя в качестве одного из лидеров рынка смазочных материалов», – считает он.

Проект создан в рамках программы развития кадрового потенциала отрасли, которую системно реализует «Газпромнефть-СМ». По словам генерального директора Анатолия Скоромца, сегодня компания даунстрим со всеми звеньями цепочки создания ценностей для потребителя.

«Поэтому у нас задействован широкий спектр специалистов. Для каждого сотрудника мы создаем уникальные возможности для профессионального развития и самореализации», – рассказал он.

Пройти тест и узнать, какая профессия в сфере производства масел подошла вам, можно по ссылке.