В России теперь можно купить новый семейный кроссовер нашей сборки

В Москве стартовали продажи кроссоверов Chery Tiggo 9 отечественной сборки

В Москве начались продажи кроссоверов Chery Tiggo 9, которые теперь собираются в России.

Об этом сообщает портал «Китайские автомобили», указав, что информация основывается на первой части VIN-кода автомобилей. Эти коды совпадают с теми, что были замечены у Chery Tiggo 7L, что может свидетельствовать о том, что Tiggo 9 производятся на том же заводе в Калуге, где раньше собирали автомобили Volkswagen.

Напомним, что продажи Chery Tiggo 9 стартовали в России в декабре прошлого года. Кроссовер представлен в двух комплектациях – Prime и Ultra – и оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 249 л.с.

Chery Tiggo 9

Стоимость новых моделей колеблется от 4 750 000 до 5 050 000 рублей, в то время как цены на прошлогодние версии составляют от 4 550 000 до 4 850 000 рублей без учета скидок.

Техническое оснащение Tiggo 9 включает два экрана с диагоналями 15,6 и 10,3 дюйма, систему телематики Chery Connect, круговой обзор, панорамную крышу и множество функций, направленных на комфорт и безопасность.

Интерьер Chery Tiggo 9

В базовой комплектации имеются электрорегулировки передних сидений с функцией памяти, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и широкий список вспомогательных систем, включая камеры и датчики для облегчения парковки. В автомобиле также предусмотрены обогревы передних сидений и руля, а также полный набор систем безопасности.

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Источник: Китайские автомобили