Машины аварийных комиссаров будут бороться с нарушителями ПДД

На М-11 машины аварийных комиссаров оснастят камерами для фиксации нарушений ПДД

На трассе М-11 «Нева» в Тверской области в тестовом режиме на автомобили аварийных комиссаров устанавливают мобильные камеры для фиксации нарушений ПДД, включая контроль скорости. В будущем такие машины будут работать на ЦКАД и М-12 «Восток», чтобы выявлять автомобили с нечитаемыми регистрационными знаками и привлекать неплательщиков к ответственности.

Это не первая инновация, введенная на трассе от Москвы до Казани. В 2023 году здесь впервые появилась разметка «Держи дистанцию» в виде галочек, которая сейчас активно применяется на трассах М-4 «Дон», ЦКАД и М-12 «Восток». Напомним суть: увидев перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель понимает, что держит необходимую дистанцию, что особенно важно на скоростных участках дороги.

Кроме того, с 15 октября 2024 года на 653 км М-11 «Нева» начался эксперимент по созданию музыкальной разметки, когда автомобилисты могут услышать мелодию, проезжая по поперечным шумовым полосам с разрешенной скоростью.

О том, какие опасные инциденты чаще фиксируют на МКАДе, читайте здесь.

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Источник: «Автодор»