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Водители неоднозначно восприняли поправки о предоставлении приоритета спецтранспорту

Ярослав Нилов: ПДД должны быть изложены доступно, без двойного толкования

Автомобильное сообщество явно неоднозначно восприняло проект поправок Минтранса к ПДД в части новых требований к предоставлению приоритета спецтранспорту. Ведь речь не только о машинах скорой помощи, но и об автомобилях чиновников со спецсигналами. Накопились вопросы, на которые водители ждут «прямых ответов», пишет в своем ТГ-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Зафиксированная в ПДД обязанность автовладельцев предоставить преимущество в движении автомобилям, относящимся к экстренным службам и ведомствам, обоснована спецификой их деятельности и вопросов не вызывает. Однако список спецтранспорта расширен за счет автомобилей чиновников и охраняемых ими лиц, кому положен автомобиль со спецсигналами, и вот это вызывает недопонимание среди автомобилистов. Особенно в связи с ужесточением санкций за непропуск таких машин.

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Правила дорожного движения должны быть изложены доступным языком, понятным каждому водителю, и ни в коем случае не допускать двойного толкования. Поэтому депутат предлагает широкое общественное обсуждение предложенных поправок с участием всех заинтересованных ведомств и представителей автосообщества.

Соответствующее обращение депутат направил главе Минтранса Роману Старовойту.

Источник: ТГ-канал/Ярослав Нилов

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1784
16.06.2025 
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