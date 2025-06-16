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Названо число автомобилей с дефектами, официально отозванных в России

Антон Шалаев: за 2025 год уже отозвано свыше 200 тысяч автомобилей

В рамках согласованных с Росстандартом отзывных кампаний в последние пять лет в России было отозвано почти 1,7 миллиона автомобилей.

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Только в 2025 году под отзыв попало около 200 тысяч транспортных средств. Об этом рассказал глава ведомства Антон Шалаев в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Шалаев также отметил, что количество производителей, которые инициируют отзывные кампании добровольно и согласовывают их с Росстандартом, больше тех, с кем приходится работать жестче.

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Тем не менее, проверки продолжаются. В данный момент проводится проверка нескольких марок, однако называть их пока некорректно, добавил Шалаев.

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Последней на данный момент отзывной кампанией является инициатива компании Kia, которая пригласит владельцев более 55 тысяч автомобилей, проданных в период с 2010 по 2016 год, на бесплатный ремонт к дилерам. Причиной являются риски короткого замыкания в моторном отсеке.

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Источник: ТАСС

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 98
16.06.2025 
Фото:Depositphotos
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