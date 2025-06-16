Названо число автомобилей с дефектами, официально отозванных в России

Антон Шалаев: за 2025 год уже отозвано свыше 200 тысяч автомобилей

В рамках согласованных с Росстандартом отзывных кампаний в последние пять лет в России было отозвано почти 1,7 миллиона автомобилей.

Только в 2025 году под отзыв попало около 200 тысяч транспортных средств. Об этом рассказал глава ведомства Антон Шалаев в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Шалаев также отметил, что количество производителей, которые инициируют отзывные кампании добровольно и согласовывают их с Росстандартом, больше тех, с кем приходится работать жестче.

Тем не менее, проверки продолжаются. В данный момент проводится проверка нескольких марок, однако называть их пока некорректно, добавил Шалаев.

Последней на данный момент отзывной кампанией является инициатива компании Kia, которая пригласит владельцев более 55 тысяч автомобилей, проданных в период с 2010 по 2016 год, на бесплатный ремонт к дилерам. Причиной являются риски короткого замыкания в моторном отсеке.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС