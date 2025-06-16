Не спешите покупать этот популярный японский хэтчбек: названы его слабые стороны

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Эксперт «Авилон» рассказал о недостатках Mazda 3 первого поколения

Mazda 3 первого поколения, несмотря на свой возраст, продолжает иметь высокий спрос на российском рынке.

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Тем не менее, она обладает некоторыми недостатками, о которых рассказал Роман Титов, замдиректора автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон».

По словам эксперта, основная проблема модели заключается в слабом лакокрасочном покрытии и предрасположенности кузова к коррозии, особенно у автомобилей ранних годов выпуска.

Владельцам следует внимательно следить за состоянием арок, порогов и крышки багажника. Кроме того, шумоизоляция этой модели оставляет желать лучшего, и на высоких скоростях в салоне становится шумно.

Mazda 3
Mazda 3
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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Подвеска Mazda 3 жесткая, что обеспечивает отличную управляемость, но в то же время снижает комфорт на плохих дорогах. Также со временем могут возникнуть незначительные проблемы с электрикой – часто выходят из строя моторчик печки, стеклоподъемники и датчики. Еще один минус заключается в малом дорожном просвете, что делает автомобиль не самым подходящим для плохих дорог.

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Двигатели Mazda 3 имеют склонность к угару масла на больших пробегах, поэтому владельцам следует регулярно контролировать уровень масла, добавил Титов. Однако моторы, особенно модели с объемом 1.6 литра, зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые.

При должном обслуживании они могут пройти 300-400 тысяч километров без серьезных ремонтов. Коробки передач тоже считаются надежными и редко требуют дорогостоящего ремонта.

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Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 26070
16.06.2025 
Фото:Mazda
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