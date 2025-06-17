На эти запчасти россияне тратят больше всего денег

«Автостат»: рынок автокомпонентов в России достиг 28,6 млрд долларов в 2024 году

В 2024 году финансовая емкость вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России составила 28,6 миллиарда долларов.

В результате исследования эксперты агентства «Автостат» определили, на какие группы запчастей и комплектующих россияне тратят наибольшее количество средств.

Самую значительную долю на российском рынке автокомпонентов занимают шины, которые составляют почти 14% от всех расходов на подержанные запчасти и аксессуары в прошлом году.

Второе и третье места с небольшими разрывами занимают детали подвески (8,5%) и масла (7,8%).

В пятерку также вошли элементы тормозной системы (5,6%) и электрооборудование (4%).

Кроме того, в десятке наиболее дорогостоящих запчастей на вторичном рынке в 2024 году представлены трансмиссия (3,6%), фильтры (3,5%), детали рулевого управления (3,3%), кузовные детали (3,1%) и аккумуляторы (2,7%). В совокупности указанные группы составляют более половины (56%) емкости вторичного рынка автозапчастей.

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Источник: Автостат