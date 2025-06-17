#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Эти средства защиты реально пугают угонщиков

Эксперты: важнейший элемент защиты авто от угона – привычки самого владельца

Угоны в России снова бьют рекорды: за первые пять месяцев 2025 года число краж машин выросло на 30%, причем злоумышленники чаще всего выбирают отечественные и корейские авто, отмечают страховщики.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Хотя полис каско и не остановит угонщика, он остается важной финансовой подушкой, особенно для владельцев машин из «группы риска». Но одной страховки мало: современная защита требует комплексного подхода, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Рекомендуем
Новый кроссовер из Китая или аналог нашей сборки, но с пробегом — (не) легкий выбор

Современные сигнализации с функциями иммобилайзера и спутниковые трекеры создают серьезный барьер для злоумышленников. Такие системы сложно быстро обойти без спецоборудования, а время – критический фактор для вора. Параллельно с электроникой не теряют актуальности старые добрые механические блокираторы. Их эффективность основана на простом факте: снимать громоздкий замок на руле, педалях или КПП долго и рискованно под камерами наблюдения, что заставляет воров искать цель полегче.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Важнейший элемент защиты – привычки самого владельца. Оставляя машину на ночь, выбирайте охраняемые стоянки или хотя бы хорошо освещенные места под камерами. Никогда не оставляйте в салоне ключи, документы или ценные вещи.

Эксперты советуют сделать свою машину сложной задачей для угонщиков, и тогда она вряд ли пополнит печальную статистику.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 324
17.06.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0