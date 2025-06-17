Эти средства защиты реально пугают угонщиков

Эксперты: важнейший элемент защиты авто от угона – привычки самого владельца

Угоны в России снова бьют рекорды: за первые пять месяцев 2025 года число краж машин выросло на 30%, причем злоумышленники чаще всего выбирают отечественные и корейские авто, отмечают страховщики.

Хотя полис каско и не остановит угонщика, он остается важной финансовой подушкой, особенно для владельцев машин из «группы риска». Но одной страховки мало: современная защита требует комплексного подхода, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Современные сигнализации с функциями иммобилайзера и спутниковые трекеры создают серьезный барьер для злоумышленников. Такие системы сложно быстро обойти без спецоборудования, а время – критический фактор для вора. Параллельно с электроникой не теряют актуальности старые добрые механические блокираторы. Их эффективность основана на простом факте: снимать громоздкий замок на руле, педалях или КПП долго и рискованно под камерами наблюдения, что заставляет воров искать цель полегче.

Важнейший элемент защиты – привычки самого владельца. Оставляя машину на ночь, выбирайте охраняемые стоянки или хотя бы хорошо освещенные места под камерами. Никогда не оставляйте в салоне ключи, документы или ценные вещи.

Эксперты советуют сделать свою машину сложной задачей для угонщиков, и тогда она вряд ли пополнит печальную статистику.