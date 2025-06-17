В России разработали ультрабыструю зарядку для электромобилей

Sitronics начнет внедрение ультрабыстрых ЭЗС уже в конце 2025 года

Российская компания Sitronics Electro завершает разработку ультрабыстрой зарядки для разных типов транспорта.

В компании сообщают, что новая зарядная станция будет частью зарядного хаба мощностью 900 кВт, служащего для восполнения энергии батарей электрических судов, электробусов и электромобилей.

Первый опытный образец ультрабыстрой зарядной станции Sitronics eStation Ultra будет готов уже к концу июня, уточняют в пресс-службе компании.

Сообщается также, что с помощью Sitronics eStation Ultra можно будет зарядить тяговую батарею электромобиля с нуля до 100% за 20 минут.

Для сравнения: среднее время нынешних быстрых ЭЗС составляет около 30-40 мин.

После изготовления первого опытного образца компания закладывает полгода на испытания и доработки новой зарядкой станции. Таким образом, серийный продукт стоит ожидать к концу 2025 года.

Напомним, Sitronics Electro является российским оператором и производителем зарядной инфраструктуры. Компания строит сеть ЭЗС по России, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядками.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: РИА Новости