Власти определились с госзакупками на авто

Правительство утвердило приоритет экологичного транспорта в госзакупках

Согласно подписанному 12 июня 2025 года постановлению Правительства (№ 889), государственные и муниципальные заказчики теперь обязаны, в первую очередь, приобретать автомобили на газомоторном топливе и электромобили вместо техники с бензиновыми или дизельными двигателями.

Изменения вносят коррективы в действующие правила госзакупок, четко определяя требования к закупаемому транспорту. Теперь закупка традиционных машин допускается лишь в исключительных случаях – когда заказчик документально обоснует невозможность эксплуатации экологичных аналогов. Например, при отсутствии в регионе необходимой заправочной инфраструктуры (газозаправок или зарядных станций).

Это постановление направлено на комплексное решение двух задач: снижение вредных выбросов и поддержка отечественных производителей «зеленого» транспорта, говорится в постановлении.

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Источник: government.ru