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Расширен перечень автомобилей, рекомендованных для чиновников

Lada Aura и Xcite X-Cross 8 вошли в список рекомендованных для госслужащих авто

Минпромторг РФ пересмотрел список отечественных машин, рекомендованных для приоритетного использования чиновниками в служебных целях. В перечень были добавлены модели Lada Aura и Xcite X-Cross 8.

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Ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ высказал мнение, что российским госслужащим следует ездить на отечественных авто. Он привел в пример Индию, где госслужащие выбирают выпущенный на родине автотранспорт.

После этого Минпромторг обнародовал перечень машин, рекомендованных для приоритетного использования. Среди марок Lada, Москвич, УАЗ и другие, а также китайские бренды. Перечень актуализируется по мере выхода новых моделей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: Минпромторг РФ

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 30
14.11.2024 
Фото:freepik / freepik
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