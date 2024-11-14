Расширен перечень автомобилей, рекомендованных для чиновников
Минпромторг РФ пересмотрел список отечественных машин, рекомендованных для приоритетного использования чиновниками в служебных целях. В перечень были добавлены модели Lada Aura и Xcite X-Cross 8.
Ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ высказал мнение, что российским госслужащим следует ездить на отечественных авто. Он привел в пример Индию, где госслужащие выбирают выпущенный на родине автотранспорт.
После этого Минпромторг обнародовал перечень машин, рекомендованных для приоритетного использования. Среди марок Lada, Москвич, УАЗ и другие, а также китайские бренды. Перечень актуализируется по мере выхода новых моделей.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.
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Источник: Минпромторг РФ