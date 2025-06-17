Эти автомобили теряют до 70% стоимости после ДТП

Эксперты Migtorg: китайские премиальные авто теряют до 70% стоимости после ДТП

По данным экспертов онлайн-аукционов Migtorg, подержанные китайские автомобили премиум-класса после ДТП могут потерять 60-70% стоимости.

В качестве примера был приведён кроссовер Voyah Free, который может потерять до 60% своей первоначальной цены. Автомобили 2023 и 2024 годов выпуска выставляются на аукционах по средней цене 1,48 млн рублей.

Аналогично, другой кроссовер, Exeed TXL на базе традиционного двигателя внутреннего сгорания, может утратить до 73,7% своей стоимости, продаваясь в среднем за 954,7 тыс. рублей после аварии.

Гендиректор Migtorg, Александр Коротков, отметил, что битые гибриды стоят дороже, чем автомобили с обычными двигателями, поскольку их аккумуляторные батареи расположены в более защищённых зонах, что снижает вероятность их повреждения.

Кроме того, ремонт небольшого ДВС, который чаще всего выступает в роли генератора в гибридах, обходится дешевле.

Статистика показала, что время продажи лотов с гибридными автомобилями на 17% меньше, чем у моделей с традиционным ДВС. Продавцы последних часто сталкиваются с долгими сроками продажи и необходимостью снижать цены для привлечения покупателей.

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Источник: Известия