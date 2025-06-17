Этот Nissan оценили в «сумасшедшие» 58 млн, и владелец не готов торговаться

Nissan Skyline GT-R выставили на продажу в России за 58 млн рублей

На российском классифайде выставлен на продажу легендарный Nissan Skyline GT-R в кузове BNR34 – не просто редкий спорткар, а экземпляр 2002 года в модификации V-Spec II Nur, последнего года производства. Цена в 58 млн рублей (снижена, изначально было 65 млн) шокирует, но коллекционеры понимают: таких машин в мире остались единицы.

Отчасти ценник оправдывает то, что модель выпущена тиражом в 1000 экземпляров, и она была снята с производства 22 года назад. Автомобиль в хорошем состоянии и почти все родное, включая карбоновый капот. Доработки минимальны: фонари Nismo и приборка Tommy Kairo установлены еще в Японии.

Документированная история – пробег всего 26 588 км (13 тыс. км в Японии + 13 тыс. в РФ с 2008 г.); 2 владельца; ПТС без расхождений.

Под капотом автомобиля установлен фирменный 2.6-литровый битурбо-двигатель RB26DETT (280 л.с. официально), 6-ступенчатая механика и полный привод. У автомобиля бело-перламутровый кузов, правый руль (JDM-версия) и солидный статус «последнего из могикан».

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Источник, фото: Avito.Авто