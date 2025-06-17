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В России будет официально продаваться еще один добротный корейский кроссовер

Официальный дебют кроссовера KGM Actyon в России запланирован на 2026 год

Корейский производитель KGM объявил о своем намерении представить кроссовер Actyon на российском рынке в начале 2026 года.

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В настоящее время покупатели могут приобрести машину по параллельному импорту, по цене от 3 млн рублей. Ожидается, что официальная версия будет дороже, но это может компенсироваться 5-летней гарантией, которая предлагается на все официальные автомобили KGM в России.

Хотя характеристики кроссовера пока не раскрыты, ожидается, что они будут аналогичны версиям для других рынков.

Кроссовер, как ожидается, будет оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 163 л.с. в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом Aisin, а топовые версии получат полный привод.

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KGM Actyon
KGM Actyon

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Кроме того, в KGM сообщили о планах по локализации производства автомобилей в России, однако не уточнили, какая модель первой будет собираться на местном конвейере.

В компании «Рэкс Моторс», которая является дистрибьютором KGM, заявили, что в настоящее время этот вопрос обсуждается с технологическим партнером, и дополнительная информация будет предоставлена, как только будет принято окончательное решение.

KGM Actyon
KGM Actyon

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Количество просмотров 2882
17.06.2025 
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Отзывы о KGM (Ssang Yong) Actyon (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
KGM (Ssang Yong) Actyon  2015
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортный, хорошая эргономика, динамичный
Недостатки:
на бензиновом гремит цепь
Комментарий:
Это второй Ssang Yong Actyon , на первом за 3 года проехал 85 000 км, менял сален- блоки по гарантии, колодки поменял сам. Больше никаких проблем не было. Сдал в Трейд-ин, причем вполне удачно, доплатил и взял новую. На втором пробег 50 000 км за 2 года, пока без проблем. Расход по трассе 7.3- 8 л на сотню. Оба бензиновые, КПП механика, дизель не рассматривал, т.к в регионе зимой температура опускается до -35. а иногда и больше. Эксплуатация круглый год. Зимой почти все время стоит у дома. По вопросу дорогого ТО могу посоветовать - покупайте все расходники сами, свечи оригинал иридиевые можно найти за 1200 руб, фильтры тоже недорогие и меняйте сами, на плановое ТО приезжайте только для замены масла, масло везите свое, я использую Total Quartz Ineo MC3 5W/30, 100% замена оригинальному. Знакомый брал авто в тоже время и решил сэкономить на масле, на 45 тыс пришлось менять цепь. Машина хорошая, сделана добротно, но требует внимания и грамотной эксплуатации.
+6