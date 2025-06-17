В России будет официально продаваться еще один добротный корейский кроссовер

Официальный дебют кроссовера KGM Actyon в России запланирован на 2026 год

Корейский производитель KGM объявил о своем намерении представить кроссовер Actyon на российском рынке в начале 2026 года.

В настоящее время покупатели могут приобрести машину по параллельному импорту, по цене от 3 млн рублей. Ожидается, что официальная версия будет дороже, но это может компенсироваться 5-летней гарантией, которая предлагается на все официальные автомобили KGM в России.

Хотя характеристики кроссовера пока не раскрыты, ожидается, что они будут аналогичны версиям для других рынков.

Кроссовер, как ожидается, будет оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 163 л.с. в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом Aisin, а топовые версии получат полный привод.

KGM Actyon

Кроме того, в KGM сообщили о планах по локализации производства автомобилей в России, однако не уточнили, какая модель первой будет собираться на местном конвейере.

В компании «Рэкс Моторс», которая является дистрибьютором KGM, заявили, что в настоящее время этот вопрос обсуждается с технологическим партнером, и дополнительная информация будет предоставлена, как только будет принято окончательное решение.

KGM Actyon

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Источник: Autonews