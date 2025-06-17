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Автомобили еще одного популярного бренда теперь можно купить на маркетплейсе

В Ozon стартовали продажи автомобилей Changan с гарантией 5 лет

Команда Ozon анонсировала расширение категории «Транспортные средства», добавив к продаже автомобили китайского бренда Changan от официальных дилеров.

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На платформе теперь представлен полный модельный ряд, включающий кроссоверы, электромобили и гибридные автомобили.

Каждый автомобиль, выставленный на онлайн-витрине, доступен в наличии у продавцов, а указанные цены являются окончательными. Это позволяет пользователям быстро сравнивать стоимость и характеристики различных моделей перед принятием решения о покупке.

После совершения оплаты автомобиль будет доставлен по указанному адресу, включая возможность выбора любого удобного места в зоне доставки. На данный момент жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Перми, Ставрополя и Пятигорска могут заказать автомобили Changan, в то время как в будущем к зоне доставки добавятся Калининград и Самара.

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На все автомобили, приобретаемые через Ozon, предоставляется гарантия от официальных дилеров сроком на 5 лет или до 150 000 км пробега, смотря что наступит первым. Ozon обеспечивает безопасные условия сделки: покупатели могут осмотреть автомобиль и в случае отказа от покупки вернуть деньги на карту.

С начала 2025 года количество новых автомобилей на платформе увеличилось в 4,5 раза, составляя более 5 тысяч наименований. Продажа автомобилей на Ozon стартовала в 2023 году, предлагая как новые модели, так и подержанные машины с гарантией и сотрудничая с официальными дилерами.

Источник: Ozon

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 892
17.06.2025 
Фото:Unsplash
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