Туристам рассказали, как защититься от аферистов в путешествии

Эксперты: простая внимательность убережет от большинства афер в поездках

Эксперты РЭУ им. Плеханова предупреждают: большинства афер в путешествиях можно избежать с помощью простой бдительности. Главное правило – никогда не передавать документы посторонним и скептически относиться к слишком настойчивым предложениям.

Например, при обмене валюты используйте только банки или официальные пункты, пересчитывайте купюры на месте. С таксистами-мошенниками боритесь, заранее узнавая стоимость поездки и используя проверенные приложения. Особую осторожность проявляйте в Испании, Франции или Чехии, где действуют лжеполицейские: при их появлении не отдавайте паспорт или кошелек, требуйте сопровождения в участок и сразу звоните в посольство.

Покупая билеты или экскурсии в популярных туристических точках вроде Рима, Афин или Парижа, работайте только с официальными источниками – сайтами музеев и агентств с реальными отзывами. При аренде жилья (особенно в Барселоне, на Пхукете или в Стамбуле) бронируйте через платформы с гарантиями, избегая прямых переводов без подтверждения брони.

Фиксируйте всё при заселении: фотографируйте номер отеля и арендованный транспорт, чтобы избежать ложных обвинений в порче имущества. И главное – не соглашайтесь на предложения «дружелюбных незнакомцев» провести вместе время в барах или купить сувениры: за показной щедростью часто скрываются грабительские счета.

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Источник: ПРАЙМ