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Audi передумала отказываться от ДВС: что стало поводом для такого решения?

Audi продолжит выпуск автомобилей с ДВС ради сохранения гибкости на рынке

Компания Audi изменила решение отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

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Ранее планировалось прекратить разработку и продажу автомобилей с традиционными ДВС к 2033 году, но теперь принят курс на продолжение.

В интервью Autocar генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер отметил, что предыдущие руководители приняли решение о полном отказе от ДВС, но он отменил этот план, желая сохранить гибкость на рынке. Хотя возможно, что в будущем Audi перестанет производить автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, конкретные сроки сейчас не называются.

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Дёлльнер объявил, что с 2024 по 2026 годы Audi представит совершенно новую линейку автомобилей с ДВС и подключаемыми гибридами, что обеспечит гибкость на ближайшие семь-девять лет.

Вместе с этим компания сокращает модельный ряд, отказываясь от преемников Audi A1 и Q2, начальным уровнем станут Audi Q3 и A3, а А8 станет самой представительной моделью среди «низких» автомобилей.

Дополнительно Audi разрабатывает новую полностью электрическую модель, сопоставимую с Audi A3, которая будет представлена на рынке до 2026 года.

Источник: Autocar

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 495
17.06.2025 
Фото:Unsplash
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