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На Lada Aura появились «шашечки»

Такси-версия Lada Aura дебютировала на ПМЭФ

На стенде АВТОВАЗа в рамках Петербургского международного экономического форума представлена специальная версия бизнес-седана Lada Aura, предназначенная для таксопарков. Автомобиль выделяется фирменной атрибутикой: белый кузов с желтой полосой по бортам, черными «шашечками» на дверях и традиционным световым фонарем на крыше.

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Такси-версия Lada Aura
Такси-версия Lada Aura

Интересно, что, вопреки ожиданиям о бюджетной комплектации для такси, демонстрируемый экземпляр получил премиальную отделку салона кожей и оснащен крупным экраном мультимедийной системы. Напомним, что серийные продажи Aura стартовали еще в ноябре 2024 года, а такси-модификация может стать очередным шагом в продвижении модели на корпоративном рынке.

Такси-версия Lada Aura
Такси-версия Lada Aura

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Параллельно АВТОВАЗ готовит к премьере на форуме другие важные новинки кроссовер класса В+ на платформе Vesta и еще одну модель, которая пока держится в секрете – презентация ожидается в ближайшие часы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.

Такси-версия Lada Aura
Такси-версия Lada Aura
Такси-версия Lada Aura
Такси-версия Lada Aura

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Алексеева Елена
Фото:
Кульнев Александр
Количество просмотров 2448
18.06.2025 
Фото:
Кульнев Александр
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