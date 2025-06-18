На Lada Aura появились «шашечки»

Такси-версия Lada Aura дебютировала на ПМЭФ

На стенде АВТОВАЗа в рамках Петербургского международного экономического форума представлена специальная версия бизнес-седана Lada Aura, предназначенная для таксопарков. Автомобиль выделяется фирменной атрибутикой: белый кузов с желтой полосой по бортам, черными «шашечками» на дверях и традиционным световым фонарем на крыше.

Такси-версия Lada Aura

Интересно, что, вопреки ожиданиям о бюджетной комплектации для такси, демонстрируемый экземпляр получил премиальную отделку салона кожей и оснащен крупным экраном мультимедийной системы. Напомним, что серийные продажи Aura стартовали еще в ноябре 2024 года, а такси-модификация может стать очередным шагом в продвижении модели на корпоративном рынке.

Такси-версия Lada Aura

Параллельно АВТОВАЗ готовит к премьере на форуме другие важные новинки – кроссовер класса В+ на платформе Vesta и еще одну модель, которая пока держится в секрете – презентация ожидается в ближайшие часы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.