Эти незаметные привычки водителя увеличивают расход топлива

Неверно считать, что открытые окна вместо кондиционера экономят топливо

Даже самый экономичный автомобиль будет потреблять больше топлива, если водитель пренебрегает простыми правилами эксплуатации. Основные враги экономии – резкие ускорения, торможения и необдуманные маневры, напоминают специалисты издания Pravda.Ru.

Секрет экономии – в плавной манере езды. Равномерный разгон, мягкое торможение и отсутствие резких движений помогают значительно снизить расход. Автомобиль не должен преодолевать сопротивление ваших действий – только гармоничное движение дает ощутимый результат.

Еще одна распространенная ошибка – трогаться с места сразу после запуска двигателя. Непрогретый мотор работает в напряженном режиме, что приводит к повышенному расходу топлива, особенно в холодное время года. Даже кратковременный прогрев в течение нескольких минут не только сбережет топливо, но и продлит срок службы двигателя.

Важно следить за давлением в шинах – даже небольшое отклонение от нормы увеличивает сопротивление качению, что ведет к перерасходу топлива и ускоренному износу покрышек.

Некоторые считают, что открытые окна вместо кондиционера помогают экономить топливо. На самом деле, при скорости выше 60 км/ч поток воздуха создает значительное аэродинамическое сопротивление, заставляя двигатель работать интенсивнее. Разумное использование кондиционера оказывает куда меньшее влияние на расход топлива, чем кажется.