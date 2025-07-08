Новый тренд — растущий спрос на качественный кофе даже на АЗС

На АЗС «Нефтьмагистраль» рассказали, в чем секрет идеального кофе для водителей

Для настоящих ценителей кофе и тех, кто проводит много времени за рулем, «Нефтьмагистраль» и «Братья Караваевы» создали особую кофейную концепцию, где важна каждая деталь. На всех АЗС сети можно попробовать кофейно-молочные напитки, приготовленные с использованием отборных ингредиентов.

Молоко

Основой для кофе стало ультрапастеризованное молоко «ЭкоНива Professional Line» 3,2%, разработанное специально для профессиональных бариста. Его уникальность – в повышенном содержании натурального молочного белка (не менее 3,4 г на 100 г), что дает плотную, устойчивую пенку и гарантирует отличный вкус в любых условиях приготовления. Благодаря высокотемпературной обработке продукт хранится длительное время в закрытом состоянии при температуре до +25 °С.

Кофе

«Чтобы выбрать для наших гостей лучший кофе, мы ежегодно посещаем страны его произрастания: Кению, Эфиопию, Бразилию и другие», — поясняет руководитель кофейного департамента и напитков Анна Успенская.

Это помогает поддерживать стабильность, высокое качество и уверенность в продукте. Используется только specialty coffee — кофе, получивший оценку 86 баллов. Он составляет всего 10% от мирового производства.

Но главная особенность – это специально подобранная кофейная смесь из элитных сортов арабики из Кении, Бразилии и Эфиопии. Такой кофе отличается сложным вкусовым профилем с нотками черного чая, спелой смородины, красных ягод и свежего грейпфрута.

Кофе проходит бережную обжарку, затем дополнительную очистку фотосепаратором и упаковку в фольгированные пакеты с клапаном и зиплоком..

О тренде

Этот проект подчеркивает новый тренд – растущий спрос на прозрачность и качество ингредиентов даже в формате “дорожного” кофе. Теперь водители могут быть уверены, что на АЗС «Нефтьмагистраль» их ждет не просто горячий напиток. Это отличный ароматный кофе с тщательно подобранными компонентами.

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