«Газпромнефть-СМ» и «Рольф» будут развивать совместную сеть СТО

«Газпромнефть – смазочные материалы» и «Рольф» заключили соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума

В рамках партнерства компании будут развивать сеть станций технического обслуживания (СТО) под совместным брендом «Рольф G-Energy Service».

Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец и генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова.

««Газпромнефть – смазочные материалы» более 10 лет развивает сеть станций технического обслуживания G-Energy Service. В настоящее время насчитывается более 200 станций по всей России, их услугами ежегодно пользуются свыше 500 тысяч клиентов. Партнерство с компанией «Рольф» позволит увеличить географию сети и обеспечить российских автолюбителей качественным сервисом и высокотехнологичными маслами», – заявил Анатолий Скоромец.

Новые станции будут поэтапно открыты в ряде регионов России. На СТО можно будет пройти диагностику, произвести ремонт и сервисное обслуживание автомобиля. Клиентам будет предложен широкий ассортимент автомобильных масел и технических жидкостей, произведенных «Газпром нефтью» на собственных заводах по международным стандартам качества.

Для проведения гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей на новых СТО будут доступны уникальные технологические решения «Газпром нефти». Предиктивный подход позволяет предупреждать серьезные поломки и экономить на ремонте автомобиля.

«Проект «Рольф+G-Energy Service» – это не просто расширение сервисной сети. Это вклад в создание устойчивой, прозрачной и безопасной системы технического обслуживания в России. Мы уверены: безопасность на дорогах начинается с профессионального сервиса» , – отметила Светлана Виноградова.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.

«Рольф» – один из крупнейших автодилеров России. Компания предлагает полный спектр услуг: продажу новых и автомобилей с пробегом, мототехники, запасных частей, аксессуаров, сервисное обслуживание, кредитование и страхование.