Хорошо знакомый японский кроссовер вернулся на российский рынок по приемлемой цене

Российские дилеры предлагают новый Nissan X-Trail по цене от 2,37 млн рублей

Несмотря на разнообразие китайских кроссоверов, покупатели все еще предпочитают знакомые модели, и одним из популярных вариантов остается Nissan X-Trail.

На ведущих классифайдах доступно несколько десятков автомобилей по цене от 2 374 000 рублей.

Для сравнения, аналогичные модели китайских брендов часто стоят дороже. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max в минимальной комплектации обойдется в 3 370 000 рублей, а Jetour X90 Plus – не менее 3 479 900 рублей. Geely Atlas стоит от 3 512 990 рублей.

Nissan X-Trail

На классифайде в Владивостоке новый Nissan X-Trail четвертого поколения с правым рулем предлагается за 2 374 000 рублей, включая кожаный салон, мультимедийную систему с крупным экраном, двухзонный климат-контроль и цифровую панель приборов.

Кроссовер оснащен уникальной системой E-Power, где два электродвигателя развивают 340 л. с., а 1,5-литровый турбомотор служит генератором.

Модель с мягким гибридом, которая включает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 163 л. с., доступна от 2 485 000 рублей и имеет леворульную компоновку и аналоговую приборную панель.

Интерьер Nissan X-Trail

В крупных городах цена на новый Nissan X-Trail варьируется: в Перми и Новосибирске она начинается от 2 860 000 рублей, в Москве от 3 090 000 рублей, в Воронеже от 3 350 000 рублей и в Санкт-Петербурге обычно выше – от 3 450 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня