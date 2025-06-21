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Хорошо знакомый японский кроссовер вернулся на российский рынок по приемлемой цене

Российские дилеры предлагают новый Nissan X-Trail по цене от 2,37 млн рублей

Несмотря на разнообразие китайских кроссоверов, покупатели все еще предпочитают знакомые модели, и одним из популярных вариантов остается Nissan X-Trail.

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На ведущих классифайдах доступно несколько десятков автомобилей по цене от 2 374 000 рублей.

Для сравнения, аналогичные модели китайских брендов часто стоят дороже. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max в минимальной комплектации обойдется в 3 370 000 рублей, а Jetour X90 Plus – не менее 3 479 900 рублей. Geely Atlas стоит от 3 512 990 рублей.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
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На классифайде в Владивостоке новый Nissan X-Trail четвертого поколения с правым рулем предлагается за 2 374 000 рублей, включая кожаный салон, мультимедийную систему с крупным экраном, двухзонный климат-контроль и цифровую панель приборов.

Кроссовер оснащен уникальной системой E-Power, где два электродвигателя развивают 340 л. с., а 1,5-литровый турбомотор служит генератором.

Модель с мягким гибридом, которая включает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 163 л. с., доступна от 2 485 000 рублей и имеет леворульную компоновку и аналоговую приборную панель.

Интерьер Nissan X-Trail
Интерьер Nissan X-Trail

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В крупных городах цена на новый Nissan X-Trail варьируется: в Перми и Новосибирске она начинается от 2 860 000 рублей, в Москве от 3 090 000 рублей, в Воронеже от 3 350 000 рублей и в Санкт-Петербурге обычно выше – от 3 450 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 31681
21.06.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+3