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Aurus Arsenal показали в исполнении «мобильный офис»

Aurus на ПМЭФ впервые привез минивэн Arsenal в гражданском исполнении

Aurus Arsenal стал первым минивэном в линейке бренда и единственным российским люкс-представителем этого класса.

Как и другие модели марки, он создан на модульной платформе, разработанной ФГУП «НАМИ».

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Aurus Arsenal
Aurus Arsenal

Шестиметровый Арсенал построен на той же полноприводной платформе, что и другие Аурусы. Это гибрид: у него бензиновый двигатель V8 4.4 (598 л.с.) сочетается с электромотором мощностью 62 л.с. Коробка – 9-ступенчатая, автоматическая.

На Петербургском международном экономическом форуме минивэн представили в роскошном исполнении «VIP-кабинет». Салон разделен прочной перегородкой с подъемным стеклом, за ней расположены два просторных кресла со множеством регулировок. Пассажиры могут управлять мультимедийной системой через наклонно расположенный экран, наслаждаясь личным пространством около метра в длину. При этом багажное отделение остается достаточно вместительным для нескольких крупных чемоданов. Места тут маловато разве что для водителя.

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Производитель подчеркивает возможность полной персонализации интерьера. Клиентам предлагают на выбор эксклюзивные материалы: редкие породы дерева, элитные сорта кожи и даже элементы ручной инкрустации. Все это формирует соответствующую цену – ожидается, что стоимость экземпляров составит от 50 млн рублей.

С 2026 года Аурус Арсенал хотят вывести на открытый рынок и продавать всем желающим – хотя до сих пор он играл роль, фактически, специального транспортного средства в Гараже особого назначения. Производство автомобиля останется штучным.

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Алексеева Елена
Фото:Aurus/ТГ-канал
Количество просмотров 1828
20.06.2025 
Фото:Aurus/ТГ-канал
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