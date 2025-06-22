Новый Hyundai Tucson: гибрид с запасом хода в 10 км и с ИИ

Представили, как будет выглядеть Hyundai Tucson следующего поколения

Совершенно новый Hyundai Tucson 2026 года под кодовым названием NX5 обещает стать одним из самых значимых событий следующего года у Hyundai.

Ожидается, что он дебютирует в третьем квартале 2026 года и будет отличаться более мускулистой конструкцией по сравнению с текущей моделью, что соответствует новейшей философии дизайна Hyundai, известной как «Искусство стали». Дизайнеры из NYMammoth представили, как он может выглядеть.

Рендер NYMammoth

Автомобиль выполнен в агрессивном урбанистическом стиле с элементами футуризма и брутальности. У него массивные пропорции (длинный капот, высокая посадка, широкая колея), угловатые линии кузова с резкими гранями, напоминающие бронированные внедорожники или концепт-кары. Крупная решетка с вертикальными ячейками, узкие светодиодные фары.

Внутри Tucson 2026 года установят передовую мультимедиа с широким дисплеем и понятным пользовательским интерфейсом, похожим на смартфонный. Основной технологический скачок связан с включением возможностей автономного вождения уровня 2.5. Hyundai также интегрирует в автомобиль своего нового помощника ИИ Gleo, предоставляя диалоговый интерфейс, похожий на ChatGPT, для поддержки голосовых команд, навигации и информационно-развлекательных задач.

Новый Tucson лишится дизельных вариантов и будет оснащаться гибридными и подключаемыми гибридными (PHEV) силовыми агрегатами. Вариант PHEV получит запас хода в 100 км на электричестве, что делает его идеальным для коротких городских поездок.

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Источник, фото: KCB