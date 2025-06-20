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5 способов справиться с ослепляющим солнцем на дороге

Эксперты рассказали, как безопасно ездить при ослепляющем солнце

Ранним утром и на закате в ясную погоду вождение превращается в настоящее испытание. Низкое солнце бьет прямо в глаза, многие водители инстинктивно хватаются за солнцезащитные очки, но это не всегда помогает. Очки – лишь вспомогательное средство, предупреждают специалисты издания Pravda.Ru.

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Немалую роль играет состояние лобового стекла. Грязь, разводы и мелкие царапины многократно усиливают ослепляющий эффект. Летом изношенные дворники оставляют на стекле следы, которые превращаются в дополнительные блики. Регулярная замена щеток, использование качественной омывающей жидкости помогут справиться с жировой пленкой.

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Не стоит недооценивать и простые механические способы защиты. Стандартный солнцезащитный козырек, конечно, полезен, но его эффективность можно увеличить, отрегулировав высоту сиденья, порой это значительно снижает ослепляющий эффект. Если это неудобно, выручит обычная бейсболка – ее козырек отлично защищает глаза от низкого солнца.

Можно воспользоваться «естественной» защитой – выбрать положение за крупным транспортным средством вроде автобуса или грузовика, которое создаст спасительную тень. Главное – соблюдать при этом безопасную дистанцию.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 566
20.06.2025 
Фото:Depositphotos
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