В автомобилях Mazda найден очень опасный дефект: объявлена отзывная кампания

Mazda отзывает 171 тыс. автомобилей из-за проблемы с подушками безопасности

Компания Mazda инициировала отзыв 171 тыс. своих автомобилей из-за выявленных проблем с подушками безопасности.

По информации портала Car and Driver, отзывная кампания затронет 52 тыс. моделей седанов и хэтчбеков Mazda 3, а также 120 тыс. кроссоверов CX-30.

В случае аварии подушки безопасности могут не сработать, что связано с тем, что при оставлении ключа зажигания в салоне автомобиля аккумулятор может разрядиться.

Это приводит к ошибке в работе датчика системы подушек безопасности SAS, что, в свою очередь, отключает подушки.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Car And Driver