В автомобилях Mazda найден очень опасный дефект: объявлена отзывная кампания
Mazda отзывает 171 тыс. автомобилей из-за проблемы с подушками безопасности
Компания Mazda инициировала отзыв 171 тыс. своих автомобилей из-за выявленных проблем с подушками безопасности.
По информации портала Car and Driver, отзывная кампания затронет 52 тыс. моделей седанов и хэтчбеков Mazda 3, а также 120 тыс. кроссоверов CX-30.
В случае аварии подушки безопасности могут не сработать, что связано с тем, что при оставлении ключа зажигания в салоне автомобиля аккумулятор может разрядиться.
Это приводит к ошибке в работе датчика системы подушек безопасности SAS, что, в свою очередь, отключает подушки.
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Источник: Car And Driver
Фото:Unsplash
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21.06.2025
Фото:Unsplash
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