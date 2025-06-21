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В автомобилях Mazda найден очень опасный дефект: объявлена отзывная кампания

Mazda отзывает 171 тыс. автомобилей из-за проблемы с подушками безопасности

Компания Mazda инициировала отзыв 171 тыс. своих автомобилей из-за выявленных проблем с подушками безопасности.

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По информации портала Car and Driver, отзывная кампания затронет 52 тыс. моделей седанов и хэтчбеков Mazda 3, а также 120 тыс. кроссоверов CX-30.

В случае аварии подушки безопасности могут не сработать, что связано с тем, что при оставлении ключа зажигания в салоне автомобиля аккумулятор может разрядиться.

Это приводит к ошибке в работе датчика системы подушек безопасности SAS, что, в свою очередь, отключает подушки.

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Источник: Car And Driver

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 297
21.06.2025 
Фото:Unsplash
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