Новый европейский хэтчбек чуть дороже полумиллиона: подробности о новинке

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Citroen представил хэтчбек C3 Sport Edition для Индии с двумя моторами

Компания Citroen анонсировала новую модификацию хэтчбэка C3, получившую название Sport Edition, созданную специально для индийского рынка.

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Спортивная версия C3 отличается от стандартной стилистическим пакетом, который включает тематические наклейки на кузове и эксклюзивные шильдики. Кузов хетчбэка по-прежнему оснащен 15-дюймовыми дисками и стандартной подвеской с дорожным просветом 180 мм.

Внутри модели имеются сиденья с обивкой из кожзама, украшенные вышитой надписью Sport, а также алюминиевые накладки на педалях.

Citroen C3 Sport Edition
Citroen C3 Sport Edition
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В оснащение входят 10,2-дюймовый центральный экран, четыре динамика аудиосистемы, атмосферная подсветка и шесть подушек безопасности. По желанию можно дополнительно установить беспроводную зарядку для смартфона и видеорегистратор.

C3 Sport Edition комплектуется двумя вариантами 1,2-литровых моторов: атмосферным на 82 л.с. (115 Нм) и турбированным на 110 л.с. (190 Нм). Выбор трансмиссии – механика или шестиступенчатый автомат.

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Стоимость Sport Edition выше базовой версии на 21 тыс. рупий (примерно $244), а дополнительные опции могут обойтись еще в 15 тыс. рупий (около $174). В зависимости от выбранной конфигурации, цена спортивного хетчбэка стартует от 623 тыс. рупий (564 тыс. рублей)

Источник: Автопилот

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Лежнин Роман
Фото:Citroen
Количество просмотров 7969
21.06.2025 
Фото:Citroen
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