Новый европейский хэтчбек чуть дороже полумиллиона: подробности о новинке

Citroen представил хэтчбек C3 Sport Edition для Индии с двумя моторами

Компания Citroen анонсировала новую модификацию хэтчбэка C3, получившую название Sport Edition, созданную специально для индийского рынка.

Спортивная версия C3 отличается от стандартной стилистическим пакетом, который включает тематические наклейки на кузове и эксклюзивные шильдики. Кузов хетчбэка по-прежнему оснащен 15-дюймовыми дисками и стандартной подвеской с дорожным просветом 180 мм.

Внутри модели имеются сиденья с обивкой из кожзама, украшенные вышитой надписью Sport, а также алюминиевые накладки на педалях.

Citroen C3 Sport Edition

В оснащение входят 10,2-дюймовый центральный экран, четыре динамика аудиосистемы, атмосферная подсветка и шесть подушек безопасности. По желанию можно дополнительно установить беспроводную зарядку для смартфона и видеорегистратор.

C3 Sport Edition комплектуется двумя вариантами 1,2-литровых моторов: атмосферным на 82 л.с. (115 Нм) и турбированным на 110 л.с. (190 Нм). Выбор трансмиссии – механика или шестиступенчатый автомат.

Стоимость Sport Edition выше базовой версии на 21 тыс. рупий (примерно $244), а дополнительные опции могут обойтись еще в 15 тыс. рупий (около $174). В зависимости от выбранной конфигурации, цена спортивного хетчбэка стартует от 623 тыс. рупий (564 тыс. рублей)

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Источник: Автопилот