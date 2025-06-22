Российский автомобиль испытают в суровых условиях Арктики

Электромобиль «Атом» готовится к отправке в полярную экспедицию

Госкорпорация «Росатом» планирует отправить российский электромобиль Атом в полярную экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы». Из порта Мурманска судно должно выйти в конце июня, сообщает компания-разработчик электромобиля АО «Кама».

В ходе экспедиции запланирован спуск предсерийного прототипа Атома на лед для проверки его возможностей. Испытания в суровом климате станут проверкой и демонстрацией технических возможностей электромобиля, отмечают в компании.

Гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк заявил, что отправка Атома в Арктику на российском ледоколе должна стать демонстрацией того, что электротранспорт приходит в нашу страну.

Атом

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Источник: «Известия»