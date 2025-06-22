Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Российский автомобиль испытают в суровых условиях Арктики

Электромобиль «Атом» готовится к отправке в полярную экспедицию

Госкорпорация «Росатом» планирует отправить российский электромобиль Атом в полярную экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы». Из порта Мурманска судно должно выйти в конце июня, сообщает компания-разработчик электромобиля АО «Кама».

Рекомендуем
Обогрев боковых окон, турбомотор, классический автомат — все фишки Лады Азимут

В ходе экспедиции запланирован спуск предсерийного прототипа Атома на лед для проверки его возможностей. Испытания в суровом климате станут проверкой и демонстрацией технических возможностей электромобиля, отмечают в компании.

Гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк заявил, что отправка Атома в Арктику на российском ледоколе должна стать демонстрацией того, что электротранспорт приходит в нашу страну.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
Атом
Атом

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Атом
Количество просмотров 368
22.06.2025 
Фото:Атом
Поделиться:
Оцените материал:
0