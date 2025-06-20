Производство новых отечественных кроссоверов стартует уже этим летом

Владислав Шапша поделился прогнозами объемов производства автомобилей марки Tenet

На стенде Калужской области на ПМЭФ-2025 ожидалось увидеть автомобили новой марки Tenet, которые будут выпускать на калужском заводе АГР. Но автомобилей в экспозиции области замечено не было. Почему? Максим Кадаков, главный редактор «За рулем», задал этот вопрос губернатору Калужской области.

Владислав Шапша разложил всё по полочкам, поскольку автомобильная тема для области крайне важна:

– Почему нет автомобилей на нашем стенде? Можно представить автомобиль, который будет изготавливаться когда-то, а можно представить машину, которая уже выпускается серийно. Мы идем по второму пути.

«Уже летом начнется серийное производство автомобилей Tenet, причем сразу методом мелкоузловой сборки – со сваркой и окраской кузовов. Сейчас на заводе АГР закончена крупноузловая сборка, и этим летом мы перейдем на сборку полного цикла. И автомобили Tenet будут изготавливать именно по полному циклу. В этом году на заводах Калужской области будет собрано не менее 135 тысяч автомобилей. Судя по темпам, которые набраны, мы сделаем больше. На заводе АГР будет собрано не менее 110 тысяч автомобилей, на бывшем заводе Пежо-Ситроен – не менее 25 тысяч машин, а на бывшем заводе Volvo – 2 тысячи машин», – уточнил губернатор Калужской области.