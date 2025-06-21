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Новый Land Cruiser Prado сильно подешевел в России: вот сколько он теперь стоит

Land Cruiser Prado 250 в топовом исполнении предлагается за 9,5 млн в Москве

В начале февраля в России стартовали продажи внедорожников Toyota Land Cruiser Prado 250, начальная цена составила 7,5 миллиона рублей за версию с проверенным временем 2,7-литровым атмосферным двигателем.

Toyota Land Cruiser Prado 250
Toyota Land Cruiser Prado 250

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Модель с 2,4-литровым турбомотором мощностью 279 л.с. ранее предлагалась за 11,25 миллиона рублей, но сейчас стоимость такой версии снизилась и составляет 7-8 миллионов рублей.

В начале апреля у дилеров появились Toyota Land Cruiser Prado 250 2025 года с 2,8-литровым дизельным двигателем на 204 л.с., которые стоят 10,3 миллиона рублей. Теперь эти автомобили в наличии у частных продавцов и стоят 8-9 миллионов рублей. Например, в Москве можно найти черный внедорожник в топовой комплектации VX-L с множеством опций за 9,5 миллионов рублей.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250

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Также один из московских дилеров предлагает Toyota Land Cruiser Prado 250 из США с мощной гибридной системой на 330 л.с. Авто выполнено в максимальной комплектации First Edition, включающей ретро-стильные круглые фары, и продается за 9,95 миллиона рублей.

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 46210
21.06.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.
+5