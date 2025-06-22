Расход 2,2 л/100 км и солнечная крыша — новое поколение технологичной Toyota

Toyota анонсировала Prius Plug-in Hybrid 2026 с новым дизайном и комплектациями

Компания Toyota представила новую версию популярного гибрида – Prius Plug-in Hybrid 2026 модельного года.

В линейке будут доступны стандартные комплектации SE и XSE, а также специальная версия Nightshade Edition и топовая XSE Premium. Все версии предлагают улучшенную топливную эффективность и расширенные функции.

Nightshade Edition выделяется обновленным дизайном с черными акцентами на эмблемах, дверных порогах, ручках и бамперах, а также 19-дюймовыми черными легкосплавными дисками. Цвета кузова включают Karashi, Wind Chill Pearl и Midnight Black Metallic.

Toyota Prius Plug-in Hybrid 2026

Prius Plug-in Hybrid использует 5-е поколение гибридной системы Toyota Hybrid System, в которой сочетает 2,0-литровый ДВС и два электродвигателя. Совокупная мощность системы составляет 220 л.с., а средний расход топлива достигает 2,2 л/100 км. Литий-ионная батарея имеет ёмкость 13,6 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода на электротяге до 71 км (SE) и 65 км (XSE, Nightshade Edition, XSE Premium).

Зарядка от стандартной розетки (120В) займет около 11 часов, а от зарядного устройства уровня 2 – около 4 часов. При отсутствии подзарядки автомобиль будет работать как обычный гибрид. Водитель может выбирать между тремя режимами: EV, Auto EV/HV и Hybrid.

Toyota Prius Plug-in Hybrid 2026

Обивка автомобилей может быть выполнена из ткани или искусственной кожи SofTex. Все версии оснащены цифровой приборной панелью, системой Toyota Audio Multimedia и технологией Traffic Jam Assist для комфортного движения в пробках. В комплектациях XSE и XSE Premium доступны функции адаптивного круиз-контроля, предупреждение о выходе из полосы и расширенные системы безопасности Toyota Safety Sense 3.0. Топовая комплектация XSE Premium может быть дополнена солнечной крышей мощностью 185 Вт.

Интерьер Toyota Prius Plug-in Hybrid 2026

Прогнозируется, что продажи Prius Plug-in Hybrid 2026 года начнутся летом 2025 года, с рекомендованной ценой от $33 775 за SE. Гарантия составляет 36 месяцев/58 000 км, 60 месяцев/96 500 км на силовой агрегат, 8 лет/160 000 км на гибридные компоненты и 10 лет/241 000 км на батарею. Покупатели получат программу ToyotaCare с бесплатным техническим обслуживанием на два года или 40 000 км и трехлетней помощью на дороге без ограничения пробега.

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Источник: electriccarsreport