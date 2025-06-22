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Появились первые фото совершенно нового кроссовера Mazda CX-5

Mazda анонсировала новую CX-5: обновленный дизайн и гибридная версия

Mazda готовится к официальной премьере третьего поколения своего самого успешного кроссовера CX-5, который уже засветился на недавних фотографиях.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

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Внешний вид новой модели сохраняет пропорции и стиль предшественника, но с полностью переработанными кузовными элементами. Новая оптика, изогнутая в сторону радиаторной решетки, напоминает дизайн Mercedes-Benz EQC, а сама решетка, сохранившая фирменный стиль, получила новое оформление. Неокрашенный пластиковый обвес на колесных арках придаёт кроссоверу более внедорожный вид.

Внутри обновленный CX-5, скорее всего, будет чувствовать себя более современно благодаря улучшенным материалам и технологиям, которые заимствованы у более дорогих моделей Mazda, включая элементы от флагмана CX-90.

Mazda CX-5
Mazda CX-5
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Одной из новинок станет гибридная версия, созданная с использованием новых возможностей производителя.

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Планируется, что новая силовая установка будет включать более мощный и экономичный бензиновый двигатель SkyActiv-Z.

Поскольку текущее поколение CX-5 вышло в конце 2016 года, обновление вроде бы назрело давно. Ожидается, что новая модель появится в США как автомобиль 2026 модельного года, а глобальная премьера намечена на ближайшие недели. Обновленный CX-5 продолжит конкурировать с Toyota RAV4, Honda CR-V и Subaru Forester.

Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Mazda CX-5

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Carscoops
Количество просмотров 2520
22.06.2025 
Фото:Unsplash | Carscoops
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-37