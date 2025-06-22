Стартовали продажи нового просторного и недорого кроссовера

Changan CS75 Pro представлен в трех комплектациях и по цене от 1,18 млн рублей

На китайском рынке началась продажа нового бюджетного кроссовера Changan CS75 Pro.

Changan CS75 Pro

Автомобиль доступен в трех комплектациях, но под капотом у него только одна силовая установка – 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л.с., работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Привод у модели только передний.

Changan CS75 Pro выделяется своими размерами: 4742 х 1870 х 1720 мм и колесной базой 2786 мм, что делает его больше, чем Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Передняя подвеска конструктивно выполнена с стойками McPherson, а задняя – многорычажная.

Changan CS75 Pro

Стартовая цена кроссовера составляет 107,9 тыс. юаней (примерно 15 тыс. долларов или 1,17 млн рублей), и покупатели получат 19-дюймовые диски, систему кругового обзора, панорамную крышу, кожаный интерьер и круиз-контроль. Однако следует отметить, что число подушек безопасности ограничено четырьмя, как и количество динамиков.

Интерьер Changan CS75 Pro

В средней комплектации, цена которой составляет 113,9 тыс. юаней (15,9 тыс. долларов или 1,24 млн рублей), предлагается 7 мест для пассажиров, адаптивный круиз-контроль, цифровая приборная панель и электропривод багажника.

Топовая версия обойдется в 119,9 тыс. юаней (16,7 тыс. долларов или 1,3 млн рублей) и включает в себя вентиляцию водительского кресла, увеличенный экран цифровой приборной панели и различные системы помощи водителю.

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Источник: Китайские автомобили