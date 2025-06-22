#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Стартовали продажи нового просторного и недорого кроссовера

Changan CS75 Pro представлен в трех комплектациях и по цене от 1,18 млн рублей

На китайском рынке началась продажа нового бюджетного кроссовера Changan CS75 Pro.

Changan CS75 Pro
Changan CS75 Pro

Рекомендуем
Обогрев боковых окон, турбомотор, классический автомат — все фишки Лады Азимут

Автомобиль доступен в трех комплектациях, но под капотом у него только одна силовая установка – 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л.с., работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Привод у модели только передний.

Changan CS75 Pro выделяется своими размерами: 4742 х 1870 х 1720 мм и колесной базой 2786 мм, что делает его больше, чем Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Передняя подвеска конструктивно выполнена с стойками McPherson, а задняя – многорычажная.

Changan CS75 Pro
Changan CS75 Pro

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Стартовая цена кроссовера составляет 107,9 тыс. юаней (примерно 15 тыс. долларов или 1,17 млн рублей), и покупатели получат 19-дюймовые диски, систему кругового обзора, панорамную крышу, кожаный интерьер и круиз-контроль. Однако следует отметить, что число подушек безопасности ограничено четырьмя, как и количество динамиков.

Интерьер Changan CS75 Pro
Интерьер Changan CS75 Pro

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В средней комплектации, цена которой составляет 113,9 тыс. юаней (15,9 тыс. долларов или 1,24 млн рублей), предлагается 7 мест для пассажиров, адаптивный круиз-контроль, цифровая приборная панель и электропривод багажника.

Топовая версия обойдется в 119,9 тыс. юаней (16,7 тыс. долларов или 1,3 млн рублей) и включает в себя вентиляцию водительского кресла, увеличенный экран цифровой приборной панели и различные системы помощи водителю.

Источник: Китайские автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Changan
Количество просмотров 11632
22.06.2025 
Фото:Changan
Поделиться:
Оцените материал:
0