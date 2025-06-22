Крупный и очень богато оснащенный японский кроссовер появился в России

В Россию поступил кроссовер Honda Pilot Black Edition по цене 14,39 млн рублей

В Россию поступил самый дорогой Honda Pilot – версия Black Edition, привезенная компанией «Аояма Моторс» по схеме параллельного импорта.

Автомобиль стоит 14,39 млн рублей и имеет гарантию на 3 года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Этот трёхрядный внедорожник оборудован 3,5-литровым атмосферным V6 двигателем мощностью 289 л.с. и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией с полным приводом.

Honda Pilot Black Edition

Будучи топовым исполнением, Black Edition обладает богатым набором опций. К ним относятся трёхзонный климат-контроль, кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией для всех пассажиров, электрорегулировка передних кресел, проекционный экран, медиасистема с 9-дюймовым дисплеем и акустическая система Bose.

Honda Pilot Black Edition

Также предусмотрены система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и ряд систем помощи водителю.

Экстерьер автомобиля оформлен с использованием черных 20-дюймовых колесных дисков, темных эмблем, накладок и радиаторной решётки.

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Источник: Quto