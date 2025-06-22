Два китайских гиганта готовятся удивить мир новинкой уровня европейских премиальных авто

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JAC и Huawei анонсировали Maextro S600: подробности о новой модели

В мае китайский альянс JAC и Huawei представил флагманский люксовый седан Maextro S800, и сейчас они готовят к запуску еще как минимум две новые модели.

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Одна из них получит название Maextro S600 и будет меньше по размерам по сравнению с Maextro S800, однако все технические характеристики пока остаются неизвестными. Информация о второй модели не была раскрыта.

Одновременно с этим на заводе Maextro Super Factory в Хэфэе началось массовое производство Maextro S800. Поставка версии Pioneer Plan намечена на 26 июня, остальные комплектации ожидаются в продаже в середине августа.

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Напомним, что Maextro S800 представляет собой полноразмерный люксовый седан длиной почти 5,5 метра, который конкурирует с Mercedes-Maybach S-Class. Модель предлагается как полностью электрическая с различными моторизациями — от двух до четырех моторов, а также в гибридной версии с повышенной дальностью.

Мощность автомобилей колеблется от 480 до 1300 «лошадиных сил», в зависимости от комплектации.

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Стоимость Maextro S800 варьируется от 708 тысяч до 1,018 миллиона юаней (примерно 7,7-11,1 миллиона рублей по текущему курсу). За первый час производитель зарегистрировал более 1000 предзаказов, за первый день — 1600 заказов, а за 19 дней количество предзаказов превысило 5000.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 392
22.06.2025 
Фото:Unsplash
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