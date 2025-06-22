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В России начнут выпускать трансмиссии и компоненты для популярных иномарок

GWM инвестирует в строительство завода в Тульской области 30 млрд рублей

Китайская компания Great Wall Motor подписала соглашение с правительством Тульской области о создании нового завода по производству автокомпонентов и трансмиссий.

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Инвестиции в проект составят 30 миллиардов рублей, а новое предприятие разместится в индустриальном парке «Узловая», рядом с действующим заводом Haval, который также входит в состав Great Wall Motor.

Этот завод станет частью стратегии компании, направленной на углубление локализации производства в России, и сосредоточится на выпуске ключевых компонентов, включая трансмиссии. Это решение позволит повысить уровень локализации автомобилей Haval.

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Ранее сообщалось, что новый проект создаст дополнительные рабочие места, поддержит экономику региона и будет способствовать развитию местного автопрома.

Строительство нового завода укрепит позиции компании Great Wall Motor на российском рынке, где бренд Haval уже занимается производством кроссоверов и внедорожников.

Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
Количество просмотров 621
22.06.2025 
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
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