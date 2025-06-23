Toyota выпустит новую Corolla в самых необычных исполнениях
Toyota работает над новой моделью Corolla, которую планирует выпустить в 2026 году.
Автомобиль будет доступен в трех вариантах кузова: седан, хетчбэк и универсал. Особое внимание заслуживает универсал Corolla Touring, который предложит три версии: собственно универсал, кроссовер и спорткар.
По информации японского сайта BestCarWeb, в новом поколении Corolla акцент будет сделан на удобстве использования, экономичности и экологичности.
Базовая версия получит 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, дополненный электромотором в вариантах HEV (самозарядный гибрид) и PHEV (подключаемый гибрид).
Кроссовер будет напоминать Lada Vesta SW Cross с увеличенным клиренсом и пластиковыми накладками по периметру кузова, нацелен на конкуренцию с Subaru Crosstrek.
Спорткар, представляющий собой наиболее интересный вариант Corolla Touring, будет оснащен 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором G16E-GTS с мощностью 304 л.с., а также системой полного привода, что сделает его настоящим «горячим» универсалом.
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Источник: BestCarWeb