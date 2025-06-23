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Toyota выпустит новую Corolla в самых необычных исполнениях

Toyota Corolla Touring станет универсалом, кроссовером и спорткаром

Toyota работает над новой моделью Corolla, которую планирует выпустить в 2026 году.

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Автомобиль будет доступен в трех вариантах кузова: седан, хетчбэк и универсал. Особое внимание заслуживает универсал Corolla Touring, который предложит три версии: собственно универсал, кроссовер и спорткар.

По информации японского сайта BestCarWeb, в новом поколении Corolla акцент будет сделан на удобстве использования, экономичности и экологичности.

Базовая версия получит 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, дополненный электромотором в вариантах HEV (самозарядный гибрид) и PHEV (подключаемый гибрид).

Toyota Corolla Touring 2026
Toyota Corolla Touring 2026
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Кроссовер будет напоминать Lada Vesta SW Cross с увеличенным клиренсом и пластиковыми накладками по периметру кузова, нацелен на конкуренцию с Subaru Crosstrek.

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Спорткар, представляющий собой наиболее интересный вариант Corolla Touring, будет оснащен 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором G16E-GTS с мощностью 304 л.с., а также системой полного привода, что сделает его настоящим «горячим» универсалом.

Источник: BestCarWeb

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Лежнин Роман
Фото:BestCarWeb
Количество просмотров 1113
23.06.2025 
Фото:BestCarWeb
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+19