Эксперты объяснили причины падения продаж новых автомобилей в мае

«Автостат»: в мае 2025 года было продано на 11% меньше новых авто, чем в апреле

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в мае 2025 года было продано 91,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем в апреле, и на 28% хуже, чем в мае 2024 года.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский объяснил снижение продаж длинными праздниками и началом дачного сезона, а также временем отпусков.

Он также добавил, что сохранение ставки Центробанка и укрепление рубля привели к снижению потребительской активности: трафик упал на 15% по сравнению с апрелем.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что длительные каникулы особенно негативно сказались на продажах автомобилей в ценовом сегменте 5-6 млн рублей.

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Источник: Автостат