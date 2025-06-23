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Кондиционер в машине не дует холодом? Вот несколько причин

Юлия Трушкова перечислила причины ухудшения работы кондиционера в автомобиле

Кондиционер в автомобиле может перестать выполнять свою функцию охлаждения по нескольким причинам, многие из которых довольно просты для устранения.

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Об этом рассказала Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф». Она отметила, что отсутствие охлаждения не всегда связано с поломкой компрессора. Водителям стоит, в первую очередь, проверить предохранитель кондиционера, который мог перегореть.

Кроме того, накопление плесени и грязи на испарителе может быть причиной неприятного запаха и нехватки холодного воздуха, в таком случае поможет антибактериальная пена, которую можно использовать через вентиляционные патрубки.

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Трушкова также рекомендует следить за уровнем фреона в системе. Если хладагента недостаточно, компрессор может не включаться из-за защитного механизма. Проверить уровень самостоятельно непросто, но при наличии шипения в районе шлангов или масла у соединений можно заподозрить утечку.

Эксперт добавила, что, если не слышен щелчок компрессора при включении, это может говорить о низком давлении в системе. В противном случае компрессор может работать, но не обеспечивать циркуляцию. В дополнение к этому Трушкова советует менять загрязненный или старый салонный фильтр хотя бы раз в сезон, особенно в летний период.

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Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 252
23.06.2025 
Фото:freepik / freepik
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