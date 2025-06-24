Представлен новый хорошо оснащенный семейный минивэн на замену Ларгусу

SGMW представило новый минивэн Wuling Xingguang 730: технические подробности

Компания SGMW, созданная в сотрудничестве SAIC Motor, General Motors и Liuzhou Wuling Motors, представила новый минивэн под наименованием Wuling Xingguang 730.

На днях было опубликовано первое официальное фото автомобиля, который будет доступен в нескольких модификациях.

Wuling Xingguang 730 предлагает как классический двигатель внутреннего сгорания, так и плагин-гибридную систему, а также полностью электрическую версию, визуально отличающуюся закрытой решеткой радиатора.

Габариты минивэна составляют 4910 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1770 мм в высоту, при колесной базе 2910 мм. Масса модели варьируется от 1610 до 1810 кг в зависимости от силовой установки.

Wuling Xingguang 730

Автомобиль оснащен раздвижными боковыми дверями, светодиодными фарами и 17-дюймовыми колесами. Окрашенные в черный цвет боковые стойки создают эффект парящей крыши. Базовая версия Wuling с ДВС под номером LC4 будет предложена с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 174 л.с., разгоняющимся до 180 км/ч.

Плагин-гибридная версия LBG будет комплектоваться 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с. и также сможет разгоняться до 180 км/ч. Полностью электрическая версия оборудована электродвигателем мощностью 134 л.с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором, обеспечивающим максимальную скорость до 160 км/ч.

Wuling Xingguang 730

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: CarNewsChina