Эта распространенная процедура может убить двигатель вашего автомобиля

Эксперт Стрельбицкий перечислил недостатки раскоксовки двигателя

Удаление значительных отложений в двигателе внутреннего сгорания без его разборки, известное как раскоксовка, имеет несколько весомых недостатков.

Об этом сообщил Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта компании «Авилон Kia».

Он подчеркнул, что неправильное выполнение этой процедуры может повредить детали двигателя, такие как уплотнители и защитные покрытия поршней. Если нагар уже привел к серьезным повреждениям, раскоксовка лишь отложит необходимость капитального ремонта.

Существует риск засорения масляных каналов, поскольку отделившиеся частицы могут попасть в систему смазки. Во время процедуры автомобиль становится непригодным для эксплуатации, и при нарушении технологии могут возникнуть сложности с последующим запуском двигателя.

Несмотря на это, раскоксовка имеет свои плюсы: она позволяет восстановить утраченную мощность двигателя, улучшая компрессию за счет очистки поршневых колец и камеры сгорания. Это, в свою очередь, способствует снижению расхода топлива и моторного масла.

Однако в запущенных случаях раскоксовка не может заменить полноценный ремонт и в некоторых ситуациях может усугубить проблему. Перед решением о проведении этой процедуры важно провести детальную диагностику.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Газета.Ru