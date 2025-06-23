#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Эта распространенная процедура может убить двигатель вашего автомобиля

Эксперт Стрельбицкий перечислил недостатки раскоксовки двигателя

Удаление значительных отложений в двигателе внутреннего сгорания без его разборки, известное как раскоксовка, имеет несколько весомых недостатков.

Рекомендуем
Японский кроссовер китайской сборки: своих денег стоит? Сколько прослужит?

Об этом сообщил Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта компании «Авилон Kia».

Он подчеркнул, что неправильное выполнение этой процедуры может повредить детали двигателя, такие как уплотнители и защитные покрытия поршней. Если нагар уже привел к серьезным повреждениям, раскоксовка лишь отложит необходимость капитального ремонта.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Существует риск засорения масляных каналов, поскольку отделившиеся частицы могут попасть в систему смазки. Во время процедуры автомобиль становится непригодным для эксплуатации, и при нарушении технологии могут возникнуть сложности с последующим запуском двигателя.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Несмотря на это, раскоксовка имеет свои плюсы: она позволяет восстановить утраченную мощность двигателя, улучшая компрессию за счет очистки поршневых колец и камеры сгорания. Это, в свою очередь, способствует снижению расхода топлива и моторного масла.

Однако в запущенных случаях раскоксовка не может заменить полноценный ремонт и в некоторых ситуациях может усугубить проблему. Перед решением о проведении этой процедуры важно провести детальную диагностику.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
23.06.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0