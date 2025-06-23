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Эти машины чаще всего попадают в аварии: список из 5 моделей

Kia Rio стал самым частым участником ДТП на российских дорогах в мае 2025 года

В мае 2025 года в России наибольшее количество аварий было зарегистрировано с участием автомобилей Kia Rio. В числе наиболее пострадавших также оказались Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series.

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Эксперты подчеркнули, что такие автомобили можно восстановить, но чаще всего это будет незаводской ремонт, в результате которого могут остаться непрокрашенные участки. Это, в свою очередь, влечет за собой риск коррозии и быстрого износа скрытых элементов.

В мае на рынке было зафиксировано 11,2 тысячи автомобилей с аварийным прошлым, что составляет 63% от общего числа проверенных машин в течение месяца.

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин отметил важность внимательного подхода к покупке подержанных автомобилей, так как они могут скрывать множество проблем.

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Он рекомендует выяснить, не использовался ли автомобиль в каршеринге или такси, и оценить количество владельцев машины – частые смены владельцев могут сигнализировать о проблемах с автомобилем. Важным критерием также является проверка состояния моторного масла: чем оно светлее, тем лучше, а густой или синий выхлоп может указывать расход масла.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 157
23.06.2025 
Фото:Depositphotos
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