В роскошном кроссовере Toyota теперь можно «отгородиться от мира» одним нажанием

Кроссовер Toyota Century теперь оснащен затемняющимися задними окнами

К 2026 году флагманский внедорожник Toyota Century получит интересную опцию: мгновенно затемняющиеся окна. Разработанная японской компанией AGC специально для этого роскошного автомобиля, «цифровая шторка» станет первой в мире технологией такого рода, интегрированной в дверные стекла.

Toyota Century

Инновация заключается в том, что между двумя панелями прозрачного ламинированного стекла с каждой стороны автомобиля размещена специальная пленка. Подаваемое на нее напряжение управляет жидкими кристаллами внутри, обеспечивая переключение между тремя уровнями прозрачности. Пассажиры на заднем сиденье смогут выбирать прозрачный, полупрозрачный или полностью непрозрачный режим одним нажатием.

Важно отметить, что это не привычное тонирование. Стекло не просто темнеет – в непрозрачном режиме оно приобретает матовое молочно-белое покрытие. Цель Toyota – максимально повысить конфиденциальность важных персон, расположившихся на заднем сиденье, полностью блокируя внешний обзор, но сохраняя доступ мягкого естественного света внутрь, создавая атмосферу, напоминающую традиционную японскую комнату.

Это дополнение идеально соответствует концепции Century SUV, который изначально создавался как автомобиль с водителем, с фокусом на комфорт и приватность пассажиров задних сидений. Технология буквально позволяет самому роскошному внедорожнику Toyota отгородиться от мира за секунды.

Toyota Century

Новая функция станет доступна как опция, не затрагивая внешний или внутренний дизайн модели, представленной лишь в сентябре 2023 года. При длине 5205 мм Century SUV считается прямым аналогом Rolls-Royce Cullinan на японском рынке, чему способствует и обширное меню персонализации. Под капотом автомобиля 3,5-литровый подключаемый гибрид V6 мощностью 406 л.с.; есть полный привод, а запас хода на электротяге составляет 69 км.

Опция добавит к цене еще 2 миллиона иен (около $13 600; 1 млн рублей), увеличив стартовую стоимость Century SUV до 27 миллионов иен (примерно $183 300; 14,3 млн рублей).

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Источник: Carscoops