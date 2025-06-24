Россияне стали покупать гораздо меньше новых машин: в чем причина?

«Газпромбанк автолизинг»: расходы россиян на новые авто в мае упали на 22,2%

В мае россияне значительно сократили свои расходы на новые легковые автомобили, потратив 285,2 млрд рублей, что на 22,2% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Это данные из совместного исследования компании «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат». Кроме того, траты в целом уменьшились по сравнению с апрелем на 12,5%. В результате финансовая емкость авторынка снова оказалась ниже 300 млрд рублей после апрельского пика.

Аналитики отметили, что единственным сегментом, который показал рост затрат, стали корейские бренды – на них было потрачено 5,7 млрд рублей, на 2,7% больше, чем в предыдущем месяце. В то же время расходы на машины других стран сократились: японские авто – 16 млрд рублей (-9,1%), европейские – 41,5 млрд рублей (-11,2%), отечественные – 46,1 млрд рублей (-13%), китайские – 163 млрд рублей (-13,5%), а американские – 2,9 млрд рублей (-23,7%).

Доля китайских легковушек по-прежнему превышает 57,2% от всех расходов на новые автомобили, за ними следуют отечественные автомобили с 16,2%, европейские – 14,6%, японские – 5,6%, корейские – 2% и американские – 1%.

По объемам продаж ведущими остаются китайские бренды с общим показателем в 49,8 тыс. автомобилей, тогда как на российские бренды пришлось 30,2 тыс. единиц, а остальные участники рынка реализовали менее 4 тыс. машин. Николай Фомин, директор департамента продаж «Газпромбанк автолизинг», отметил, что снижение продаж также связано с уменьшением доли премиальных автомобилей, что подрывает среднюю стоимость покупок и способствует росту доли массового сегмента.

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Источник: ТАСС