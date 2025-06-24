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Эксперт назвал признаки искривления дисков: среди них есть неочевидные

Вадим Стрельбицкий перечислил признаки деформации колесных дисков

Вибрации руля и кузова во время движения являются знаками, указывающими на возможную деформацию колесных дисков.

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По словам Вадима Стрельбицкого, директора департамента механического ремонта «Авилон Kia», когда вибрация ощущается при разгоне или на скорости от 60 км/ч, это может указывать на нарушение геометрии диска.

Неравномерный износ шин также может свидетельствовать о кривизне дисков. Из-за деформации нарушается правильное прилегание покрышки, что ведет к более быстрому износу одной стороны резины. При неравномерном стирании протектора стоит провести проверку балансировки и состояния дисков.

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Если автомобиль тянет в одну сторону, даже с исправными настройками развала-схождения, причиной может быть искривленный диск, который вызывает дисбаланс при вращении.

Если в автосервисе не удается качественно отбалансировать колесо или требуется слишком много грузиков, это также может говорить о деформации. Вмятины на диске могут появиться после удара о выбоину или бордюр. Если при вращении колеса на подъемнике наблюдается биение, диск нуждается в правке или замене.

Игнорирование подобной проблемы может привести к ускоренному износу ходовой части и снижению курсовой устойчивости автомобиля, подчеркнул эксперт.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 151
24.06.2025 
Фото:freepik / freepik
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