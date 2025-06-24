Эксперт назвал признаки искривления дисков: среди них есть неочевидные

Вадим Стрельбицкий перечислил признаки деформации колесных дисков

Вибрации руля и кузова во время движения являются знаками, указывающими на возможную деформацию колесных дисков.

По словам Вадима Стрельбицкого, директора департамента механического ремонта «Авилон Kia», когда вибрация ощущается при разгоне или на скорости от 60 км/ч, это может указывать на нарушение геометрии диска.

Неравномерный износ шин также может свидетельствовать о кривизне дисков. Из-за деформации нарушается правильное прилегание покрышки, что ведет к более быстрому износу одной стороны резины. При неравномерном стирании протектора стоит провести проверку балансировки и состояния дисков.

Если автомобиль тянет в одну сторону, даже с исправными настройками развала-схождения, причиной может быть искривленный диск, который вызывает дисбаланс при вращении.

Если в автосервисе не удается качественно отбалансировать колесо или требуется слишком много грузиков, это также может говорить о деформации. Вмятины на диске могут появиться после удара о выбоину или бордюр. Если при вращении колеса на подъемнике наблюдается биение, диск нуждается в правке или замене.

Игнорирование подобной проблемы может привести к ускоренному износу ходовой части и снижению курсовой устойчивости автомобиля, подчеркнул эксперт.

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Источник: Газета.Ru