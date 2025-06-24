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ГАИ получит расширенные полномочия для лишения прав

Госдума: ГАИ сможет аннулировать ранее выданное водительское удостоверение

Государственная дума России ратифицировала законопроект, который предоставляет ГАИ расширенные полномочия для аннулирования водительских удостоверений.

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Теперь управление автомобилем может быть запрещено в случае выявления противопоказаний к вождению при внеочередном медосмотре. Если водитель не явится на медицинское освидетельствование, его права также будут аннулированы.

По информации МВД России, многие водители с медицинскими ограничениями продолжают управлять автомобилями, так как их право не удается отследить.

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В данный момент отсутствуют статистические данные о таких категориях водителей, и для создания механизма исключения их из дорожного движения был разработан законопроект №149503-8, который вносит изменения в федеральные законы о безопасности дорожного движения и о персональных данных.

Источник: ТАСС

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 202
24.06.2025 
Фото:Depositphotos
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