ГАИ получит расширенные полномочия для лишения прав

Госдума: ГАИ сможет аннулировать ранее выданное водительское удостоверение

Государственная дума России ратифицировала законопроект, который предоставляет ГАИ расширенные полномочия для аннулирования водительских удостоверений.

Теперь управление автомобилем может быть запрещено в случае выявления противопоказаний к вождению при внеочередном медосмотре. Если водитель не явится на медицинское освидетельствование, его права также будут аннулированы.

По информации МВД России, многие водители с медицинскими ограничениями продолжают управлять автомобилями, так как их право не удается отследить.

В данный момент отсутствуют статистические данные о таких категориях водителей, и для создания механизма исключения их из дорожного движения был разработан законопроект №149503-8, который вносит изменения в федеральные законы о безопасности дорожного движения и о персональных данных.

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Источник: ТАСС