На дачу без последствий: 6 главных промахов при поездках по проселочным дорогам

Эксперты СберАвто рассказали, как избежать типичных ошибок при поездке на дачу

Поездки на дачу по проселочным дорогам могут быть испытанием для автомобиля. Эксперты СберАвто (сервис экосистемы Сбера) рассказали, каких типичных ошибок следует избегать.

Игнорирование вибраций и шума. Кажущиеся мелочами неисправности, вроде дребезжащей ослабленной защиты картера под двигателем, опасны. Со временем защита может оторваться, повредив двигатель на препятствии. В сезон поездок внимательно прислушивайтесь к авто, особенно к подвеске и крепежам. При первых признаках вибрации – сразу на диагностику.

Пренебрежение состоянием радиатора. Летом радиатор быстро забивается пыльцой и насекомыми, снижая охлаждение и риск перегрева. Регулярно осматривайте его, аккуратно очищайте мягкой щеткой или водой под умеренным напором, избегая жестких инструментов, чтобы не повредить соты. Следите за уровнем охлаждающей жидкости и температурой двигателя, особенно в жару.

Переоценка проходимости. Не каждый кроссовер справится с бездорожьем без полного привода и защиты. При сомнениях в дороге визуально оцените ее состояние, проверьте лужи. Помните: сильная загрузка ухудшает проходимость, управляемость и нагружает подвеску. Контролируйте давление в шинах и вес груза.

Неправильное движение по кочкам. Резкие ускорения или движение накатом могут повредить подвеску и перегреть коробку передач (особенно вариатор или робот). Преодолевайте неровности плавно, на пониженной передаче и минимальной скорости.

Слепое доверие навигатору. Полное доверие навигатору может привести на разбитую или непроходимую дорогу. Перед поездкой по незнакомому проселку проверьте маршрут: используйте спутниковый вид карт, читайте отзывы.

Недооценка мелочей безопасности. Подготовьте омыватель, залив жидкость – чистое стекло важно для обзора, особенно ночью. Надежно закрепите все вещи в салоне и багажнике. Даже легкий груз на полке за сиденьями при резком торможении опасен.