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Автоконцерны раскрыли, почему сознательно ограничивают запас хода у гибридов

Toyota и Hyundai о PHEV: баланс цены гораздо важнее рекордов запаса хода

Ведущие автопроизводители, такие как Toyota и Hyundai, позиционируют подключаемые гибриды (PHEV) как переходную технологию на пути к полной электрификации. Однако они сознательно не стремятся к максимальному увеличению запаса хода на электротяге, опасаясь резкого роста стоимости моделей и сложности.

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Хотя новое законодательство ЕС стимулирует выпуск PHEV с батареями повышенной емкости (например, китайский Lynk & Co 08 с 200 км на электротяге), Toyota и Hyundai делают ставку на оптимальный баланс. Андреа Карлуччи (Toyota Europe) назвал 100 км – как у RAV4 PHEV – «хорошим балансом», подчеркнув, что установка более мощных батарей в гибридное авто делает его значительно дороже.

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В Hyundai разделяют это мнение. Генеральный директор Hyundai Europe Ксавье Мартине отметил, что усложнение PHEV ради продления «переходной» роли быстро делает их неоправданно дорогими. Он также предупредил, что привлекательность гибридные автомобилей в Европе может снизиться уже через 2-3 года в свете грядущих изменений законодательства ЕС в 2028 году.

Оба производителя видят в PHEV практичную ступеньку к электромобилям, предлагающую водителям поездок на электричестве без «диапазонной тревоги». Но они убеждены, что чрезмерное увеличение батарей ради формального снижения выбросов или рекордных цифр противоречит цели сделать технологию доступной для массового потребителя.

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 15
25.06.2025 
Фото:Unsplash
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