Автоконцерны раскрыли, почему сознательно ограничивают запас хода у гибридов

Toyota и Hyundai о PHEV: баланс цены гораздо важнее рекордов запаса хода

Ведущие автопроизводители, такие как Toyota и Hyundai, позиционируют подключаемые гибриды (PHEV) как переходную технологию на пути к полной электрификации. Однако они сознательно не стремятся к максимальному увеличению запаса хода на электротяге, опасаясь резкого роста стоимости моделей и сложности.

Хотя новое законодательство ЕС стимулирует выпуск PHEV с батареями повышенной емкости (например, китайский Lynk & Co 08 с 200 км на электротяге), Toyota и Hyundai делают ставку на оптимальный баланс. Андреа Карлуччи (Toyota Europe) назвал 100 км – как у RAV4 PHEV – «хорошим балансом», подчеркнув, что установка более мощных батарей в гибридное авто делает его значительно дороже.

В Hyundai разделяют это мнение. Генеральный директор Hyundai Europe Ксавье Мартине отметил, что усложнение PHEV ради продления «переходной» роли быстро делает их неоправданно дорогими. Он также предупредил, что привлекательность гибридные автомобилей в Европе может снизиться уже через 2-3 года в свете грядущих изменений законодательства ЕС в 2028 году.

Оба производителя видят в PHEV практичную ступеньку к электромобилям, предлагающую водителям поездок на электричестве без «диапазонной тревоги». Но они убеждены, что чрезмерное увеличение батарей ради формального снижения выбросов или рекордных цифр противоречит цели сделать технологию доступной для массового потребителя.

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Источник: Carscoops