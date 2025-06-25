Этот автомобиль вновь стал самым популярным в Европе

В мае 2025 года Renault Clio сохранил титул самого популярного авто в Европе

По данным агентства «Автостат» и исследовательской компании JATO, хэтчбек Renault Clio стал самым популярным автомобилем в Европе по результатам мая 2025 года.

Эта модель уже второй месяц подряд занимает первую строчку продаж. В конце мая продажи Renault Clio составили 21 163 единиц, что на 12% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

На втором месте оказывается хэтчбек Dacia Sandero, продажи которого выросли на 3%, составив 19 948 машин. Третью позицию занимает кроссовер Volkswagen T-Roc, который продался тиражом 18 420 автомобилей, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Renault Clio

Далее идет хэтчбек Peugeot 208 с 16 485 проданных экземпляров (+6%) и Volkswagen Golf, остановившийся на цифре 15 987 машин (-18%).

Также в топ-10 самых продаваемых моделей за этот месяц вошли кроссоверы Peugeot 2008 (15 712 шт.; -2%), Volkswagen Tiguan (15 313 шт.; +16%), Dacia Duster (15 215 шт.; +13%), Toyota Yaris Cross (15 178 шт.; +8%) и хэтчбек Citroen C3 (14 510 шт.; -8%).

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Источник: Автостат