Российские водители стали чаще жаловаться на порчу их автомобилей вандалами

«Росгосстрах»: в 2025 году число обращений о вандализме выросло на 40%

В 2025 году водители столкнулись с ростом числа хулиганских поступков и воровства.

Страховая компания «Росгосстрах» сообщила, что с января по май количество заявлений о противоправных действиях третьих лиц возросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего водители сообщают о мелких повреждениях, таких как царапины, вмятины и разбитые стекла.

По словам начальника управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмилы Юсовой, такие инциденты подпадают под риск «Противоправные действия третьих лиц» и могут быть возмещены, даже если виновник не установлен. Хотя, в основном, ущерб бывает незначительным, водители всё же стремятся иметь страховку, чтобы избежать проблем даже с мелким ремонтом своего автомобиля.

Среди самых крупных выплат за повреждения от противоправных действий значатся случаи с Porsche Cayenne в Пермском крае (более 2,7 млн рублей) и Toyota Camry в Ивановской области (почти 2,6 млн рублей). Лидерами по количеству обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, где зафиксировано наибольшее число хулиганских действий на парковках.

Юсова отметила, что часто виновниками являются другие водители, включая соседей пострадавших. Повреждения от магазинных тележек и самокатов также не редкость, а кражи легкосъемных элементов автомобиля, например, зеркал и дворников, фиксируются, но не в таких масштабах, как ожидали страховщики на фоне непростой ситуации с запчастями.

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Источник: Автоновости дня