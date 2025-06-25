#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Российские водители стали чаще жаловаться на порчу их автомобилей вандалами

«Росгосстрах»: в 2025 году число обращений о вандализме выросло на 40%

В 2025 году водители столкнулись с ростом числа хулиганских поступков и воровства.

Рекомендуем
Уж лучше пешком! Иномарки, которые никто не покупает

Страховая компания «Росгосстрах» сообщила, что с января по май количество заявлений о противоправных действиях третьих лиц возросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего водители сообщают о мелких повреждениях, таких как царапины, вмятины и разбитые стекла.

По словам начальника управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмилы Юсовой, такие инциденты подпадают под риск «Противоправные действия третьих лиц» и могут быть возмещены, даже если виновник не установлен. Хотя, в основном, ущерб бывает незначительным, водители всё же стремятся иметь страховку, чтобы избежать проблем даже с мелким ремонтом своего автомобиля.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Среди самых крупных выплат за повреждения от противоправных действий значатся случаи с Porsche Cayenne в Пермском крае (более 2,7 млн рублей) и Toyota Camry в Ивановской области (почти 2,6 млн рублей). Лидерами по количеству обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, где зафиксировано наибольшее число хулиганских действий на парковках.

Юсова отметила, что часто виновниками являются другие водители, включая соседей пострадавших. Повреждения от магазинных тележек и самокатов также не редкость, а кражи легкосъемных элементов автомобиля, например, зеркал и дворников, фиксируются, но не в таких масштабах, как ожидали страховщики на фоне непростой ситуации с запчастями.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
25.06.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0